Мир 14 февраля 2023, 00:26 Канада призвала своих граждан не ездить в Белоруссию Правительство Канады попросило своих граждан покинуть Белоруссию Unsplash

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Правительство Канады обратилось к своим гражданам с призывом отказаться от поездок в Белоруссию из-за боевых действий на Украине. Соответствующее заявление опубликовали на сайте ведомства.

«Избегайте поездок в Белоруссию в связи с риском избирательного применения местных законов и вооруженным конфликтом между Россией и Украиной», — отмечено в официальном сообщении.

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При этом уточняется, что у посольства Канады в Польше очень ограниченные возможности в вопросе помощи согражданам, которые находятся сейчас в Белоруссии. Канадцам предложили покинуть страну с помощью коммерческих рейсов.

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Согласно данным МИД, в Белоруссии канадцы могут столкнуться с «произвольным применением местных законов». К тому же, эту ситуацию усугубил и конфликт на Украине.

Аналогичный призыв к своим гражданам накануне прозвучал от министерства иностранных дел Франции. Французам рекомендовали выехать из Белоруссии и в дальнейшем не планировать поездки в эту страну. А тем гражданам Франции, которые находятся в Белоруссии, предложили незамедлительно уехать из нее по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию.