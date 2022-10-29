Канада призвала наладить отношения с Россией и Китаем | 360°

Мир 29 октября 2022, 22:55 Канада призвала наладить отношения с Россией и Китаем Глава МИД Канады Жоли призвала наладить отношения с Россией и Китаем РИА "Новости"

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Канадским властям нужно налаживать контакты и взаимодействие с Россией и Китаем, так как в мире усиливается борьба за сферы влияния. Об этом в интервью СВС заявила глава МИД страны Мелани Жоли.

«Идет борьба за влияние, поскольку Россия и Китай обращаются в сторону Африки, Азии и Латинской Америки. Нам нужно показывать себя, выходить на контакт и взаимодействовать», — сказала она.

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По словам министра, сейчас правительству Канады необходимо руководствоваться прагматичным подходом, так как «тектонические плиты мира» движутся и нарушают стабильность. Как отметила Жоли, она не хочет находиться рядом с российским коллегой Сергеем Лавровым, но участие в общих международных встречах дает Канаде возможность противостоять позиции России.

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«Я не верю в стратегию пустого стула. Когда Канада не участвует в диалоге, то это, прежде всего, не помогает нашему миру и стабильности», — привел слова Жоли телеканал «Санкт-Петербург».

Глава внешнеполитического ведомства добавила, что страна потеряет влияние на фоне взаимодействия с Россией и Китаем других стран G7.