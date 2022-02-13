Канада приостановила работу посольства на Украине

Канада временно приостановила работу своего посольства в Киеве из-за того, что там ухудшается ситуация с безопасностью. С таким заявлением выступила министр иностранных дел в Киеве Мелани Жоли.

«На фоне продолжающегося ухудшения ситуации в плане безопасности мы перенесем наши операции во временный офис во Львове и временно приостановим деятельность нашего посольства в Киеве», — говорится в опубликованном в Twitter сообщении главы канадского МИД.

В то же время дипломат добавила, что активное участие Канады в ситуации на Украине продолжится.

В последнее время западные страны все чаще говорят, что обеспокоены обстановкой вокруг Украины. Они отмечают якобы «агрессивные действия» РФ возле украинских границ. В Кремле не раз заявляли, что такие обвинения беспочвенны, Россия никому не собирается угрожать и тем более ни на кого нападать. Там отмечали, что заявления об агрессии могут служить предлогом, чтобы продвинуть НАТО к границам РФ. В российском МИД добавляли, что бездоказательные сообщения выглядит и смешно, и опасно.