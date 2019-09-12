  • Канада приготовилась к борьбе с российскими хакерами на выборах в парламент

    12 сентября 2019, 18:48

    Алена Макаренко

    Правительство Канады разработало систему по противодействию иностранному влиянию. Так премьер-министр Джастин Трюдо хочет обезопасить парламентские выборы от вмешательства российских хакеров, которые якобы повлияли на президентские выборы в США в 2016 году. И заодно переиграть консерваторов, сообщил сайт Nеws.ru со ссылкой на Politico.
    Канада приготовилась к борьбе с российскими хакерами на выборах в парламент

    «Из-за того, что наши выборы проходят на три года позже американских, у нас есть преимущество привлечения экспертов из стран, столкнувшихся с подобными проблемами», — заявила министр демократических институтов Канады Карина Гулд.

    По ее словам, уникальность такого подхода состоит в привлечении к вопросу всего правительства.

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    Недавно в Канаде появился специальный орган — Публичный протокол по критическим инцидентам на выборах. Он призван противодействовать хакерам, выявлять иностранное вмешательство и оперативно информировать об этом участников кампании и граждан. В состав нового органа входят заместители министров юстиции, общественной безопасности, иностранных дел, а также советник премьер-министра по национальной безопасности и разведке, секретарь тайного совета. Последние несколько месяцев политики потратили на учения, которые потом помогут справиться с различными угрозами — кибератаками, шпионажем, цифровой дезинформацией.

    Трюдо уделяет много внимания иностранному вмешательству, так как на предстоящих выборах важен каждый голос. По данным CBS, рейтинги его Либеральной партии и партии консерваторов колеблются на уровне в 33,8%.

    В это же время соперники Трюдо обвиняют его в излишней заинтересованности в потенциальном российском вмешательстве. Оппоненты напоминают, что премьер-министр и сам мог прийти к власти благодаря деньгам из-за рубежа.