Канада приготовилась к борьбе с российскими хакерами на выборах в парламент

«Из-за того, что наши выборы проходят на три года позже американских, у нас есть преимущество привлечения экспертов из стран, столкнувшихся с подобными проблемами», — заявила министр демократических институтов Канады Карина Гулд.

По ее словам, уникальность такого подхода состоит в привлечении к вопросу всего правительства.

Хакеры взломали микроблог главы Twitter Подробнее

Недавно в Канаде появился специальный орган — Публичный протокол по критическим инцидентам на выборах. Он призван противодействовать хакерам, выявлять иностранное вмешательство и оперативно информировать об этом участников кампании и граждан. В состав нового органа входят заместители министров юстиции, общественной безопасности, иностранных дел, а также советник премьер-министра по национальной безопасности и разведке, секретарь тайного совета. Последние несколько месяцев политики потратили на учения, которые потом помогут справиться с различными угрозами — кибератаками, шпионажем, цифровой дезинформацией.

Трюдо уделяет много внимания иностранному вмешательству, так как на предстоящих выборах важен каждый голос. По данным CBS, рейтинги его Либеральной партии и партии консерваторов колеблются на уровне в 33,8%.

В это же время соперники Трюдо обвиняют его в излишней заинтересованности в потенциальном российском вмешательстве. Оппоненты напоминают, что премьер-министр и сам мог прийти к власти благодаря деньгам из-за рубежа.