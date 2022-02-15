Канада предоставит Украине кредит на $390 млн

Украинские власти получат от Канады кредит на сумму около 390 миллионов долларов. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«В целях поддержки экономической устойчивости Украины мы объявляем сегодня о том, что Канада предоставит кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов (порядка 390 долларов США) правительству Украины», — сказал Трюдо на пресс-конференции. Цитату привело РИА «Новости».

Как пояснил канадский премьер, новый кредит станет дополнением к тому, что Украине выделили в январе. Речь идет о сумме 120 миллионов канадских долларов (около 94,2 миллиона долларов США). Также Трюдо сообщил о предоставлении украинской стороне летального оружия.

«В свете серьезности ситуации и по итогам переговоров с нашими украинскими партнерами, я одобрил выделение [Украине] летального оружия и боеприпасов на сумму 7,8 миллиона долларов (6,1 миллиона долларов США)», — заявил премьер-министр.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о приостановке работы посольства страны в Киеве. Такое решение приняли из-за ухудшения ситуации с безопасностью.