Мир 25 апреля 2023, 08:41 Канада пожалела о том, что закрыла воздушное пространство для самолетов из России CTV: закрытие воздушного пространства России привело к сложностям у авиакомпаний Канады Pxhere

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Закрытие воздушного пространства России плохо сказалось на авиакомпаниях из Канады. Об этом говорится в материале, который появился на портале CTV News.

По данным издания, канадские перевозчики столкнулись с проблемой увеличения времени полетов из-за необходимости облетать Российскую Федерацию, закрывшую свое воздушное пространство в ответ на аналогичные меры против своих авиакомпаний, Также возросли затраты на топливо, в итоге все это привело к подорожанию билетов.

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«Оптимальный маршрут полетов между Канадой и Юго-Восточной Азией и всем, что находится между ними, предполагает пролет через часть воздушного пространства России», — заявил бывший операционный директор Air Canada Дункан Ди.

Аналитик Хелен Беккер отметила, что для авиакомпаний Северной Америки это определенно является проблемой. Компания Cirium подсчитала, что цены на полет из Ванкувера в Гонконг на самолетах Air Canada с января 2019 года выросли на 41%, из Торонто в Дели — на 47%. При этом у авиакомпаний, которым не запрещено летать через Россию, стоимость более низкая.