Канада потребует у США объяснений касательно убийства Касема Сулеймани

Согласно информации CBC, Вашингтон не поставил в известность Оттаву касательно своих планов, хотя Канада также является участником международной коалиции, чьи силы дислоцируются в Ираке.

Один из источников издания заявил, что сотрудничество в коалиции по борьбе с терроризмом осложняется отсутствием тесного взаимодействия между ее членами, так как один из них «преследует свои цели, не до конца понятные партнерам».

Касем Сулеймани был убит 3 января в Багдаде после авиаудара американских ВВС. В ответ 8 января 11 иранских ракет поразили авиабазу США Айн аль-Асад в Ираке, еще одна ракета была направлена на базу в Эрбиле. Ракеты повредили вертолет, палатки и парковочные площадки. О жертвах среди американских военных не сообщалось.