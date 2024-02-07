07 февраля 2024, 11:17
Канада потеряла Россию как выгодный рынок — посол Степанов
Посол Степанов: ограничения Канады не несут вреда российской экономике
Канада потеряла Россию в качестве выгодного рынка, заявил в интервью РИА «Новости» российский посол в Оттаве Олег Степанов. Ограничения, которые вводит североамериканская страна, даже не вредят экономике РФ.
«Канадское правительство наказывает антироссийскими санкциями, прежде всего, собственный национальный бизнес и производителей. Они потеряли Россию как выгодный рынок», — подчеркнул Степанов.
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Недружественные шаги Канады «носят символический характер». Как отметил посол, общую атмосферу подобное политиканство отравляет, но не вредит ни предпринимателям, ни жителям России.
Канада вводила санкции против физических и юридических лиц из РФ. Власти страны даже сочли работающие за тысячи километров российские НИИ угрозой своей нацбезопасности.
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