Канада поставит Украине летальное оружие

Канада отправит на Украину летальное оружие общей суммой 7,8 миллиона долларов. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, выступление которого показал CTV News.

Помимо этого, власти Канады выдадут Украине кредит общей суммой 500 миллионов долларов. Таким образом, уточнил он, новая помощь дополнит ранее выданный кредит в размере 120 миллионов долларов и комплекс нелетального оружия, которое также уже было предоставлено.

«Ситуация быстро обостряется, и мы демонстрируем нашу решимость. Для канадцев и всего мира важно знать, что Канада будет продолжать поддерживать Украину и ее независимость, целостность и суверенитет, включая ее право на самооборону», — констатировал политик на пресс-конференции.

Трюдо отметил, что все боеприпасы — это ответ на конкретный запрос Украины, которой уже предоставили военную помощь США, Великобритания, Болгария, Чехия, Нидерланды и Польша. Премьер-министр подчеркнул, что цель поддержки — сдерживание «российской агрессии». По его словам, Канада таким образом показала, что она является другом Украины.