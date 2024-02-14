Мир 14 февраля 2024, 07:24 Канада попросила больше времени для ответа по делу нациста Гунько Степанов: Канада попросила дополнительное время для ответа по делу Гунько Unsplash

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Власти Канады в ходе встречи с российской стороной попросили дать им больше времени для ответа по делу бывшего бойца дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько (Хунка). Об этом РИА «Новости» сообщил посол РФ в Канаде Олег Степанов.

«В ходе встречи с советником-посланником посольства МИД Канады попросил больше времени на ответ по существу нашего запроса по делу Гунько», — сказал он.

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Степанов напомнил, что Канада отказала России в экстрадиции бывшего нациста.

«Но станет ли Канада изучать прошлое эсэсовца, его причастность к геноцидам и массовым убийствам? Как он получил их гражданство, изучат ли его анкету в Канаде? Сообщал ли он о своем прошлом, когда впервые приехал на эту землю?» — задался вопросом дипломат.

Ранее стало известно, что канадская сторона отказала на запрос России в экстрадиции Гунько, сославшись на отсутствие договоренности между странами. В Госдуме такое решение назвали позорным.