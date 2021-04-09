Канада получила вакцину AstraZeneca по программе ВОЗ

В Канаду поступила первая партия вакцины от коронавируса по международному механизму COVAX. В страну доставили препарат компании AstraZeneca, сообщил телеканал CBC.

Всего в страну привезли 317 тысяч доз вакцины, произведенной на предприятии в Южной Корее. До июля Канада должна еще получить 1,6 миллиона ампул по программе COVAX, уточнила «Газета.Ru».

На сегодняшний день канадское правительство распределило более 10,5 миллиона доз вакцин компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Института сыворотки Индии. В Канаде проживают около 37,5 миллиона человек.

COVAX — это программа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). В инициативе участвуют десятки стран. Главная цель проекта — поставить вакцины от коронавируса в развивающиеся страны.

Полтора месяца назад первую партию препаратов в рамках программы COVAX доставили в Гану. На сегодня более 38 миллионов доз вакцины уже получили более ста стран мира, сообщила пресс-служба ООН.