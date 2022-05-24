Канада передаст Украине более 20 тысяч снарядов для гаубиц

Канада объявила о выделении дополнительной военной помощи Украине. Страна готовится передать ВСУ более 20 тысяч артиллерийских снарядов для 155-миллиметровых гаубиц M777. Как сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Канады, с таким заявлением выступила глава ведомства Анита Ананд.

Она подчеркнула, что ранее Канада вместе со странами-союзниками уже передала украинским военным необходимые гаубицы. Теперь пришла пора боеприпасов, которые передали США. Ананд подчеркнула, что сейчас ведется работа по ускоренной передаче военного груза на Украину.

«Новая поставка — это еще один пример нашей непоколебимой приверженности предоставлению Украине всесторонней военной помощи, необходимой ей для защиты суверенитета, территориальной целостности и независимости», — заявила Ананд.

Начиная с февраля Канада передала Украине средства артиллерии, беспилотные камеры, а также выделила два тактических транспортных самолета, на которых перевезли военный груз массой более 900 килограммов.