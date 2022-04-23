Канада передала Украине тяжелую артиллерию

Канада поставила Вооруженным силам Украины тяжелую артиллерию. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны. Из резервов канадских ВС по просьбе украинских властей выделили гаубицы М777.

В канадском министерстве указали на небольшие размеры вооружения, но отметили его мощность, по сравнению с аналогами. М777 способны поражать цели на расстоянии до 30 километров. К гаубицам добавили и боеприпасы.

«В то время как украинцы борются за защиту своего суверенитета, свободы и независимости, Канада по-прежнему привержена продолжению предоставления Украине военной техники, необходимой ей для борьбы и победы», — заявила министр национальной обороны страны Анита Ананд.

О решении предоставить Украине тяжелую артиллерию заявлял премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он отметил, что вооружение поставят в соответствии с запросом киевских властей.