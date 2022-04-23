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    23 апреля 2022, 00:25

    Канада передала Украине тяжелую артиллерию

    Минобороны Канады сообщило о передаче Украине гаубиц М777 и боеприпасов

    Полина Созыкина

    Канада поставила Вооруженным силам Украины тяжелую артиллерию. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны. Из резервов канадских ВС по просьбе украинских властей выделили гаубицы М777.

    Канада передала Украине тяжелую артиллерию

    В канадском министерстве указали на небольшие размеры вооружения, но отметили его мощность, по сравнению с аналогами. М777 способны поражать цели на расстоянии до 30 километров. К гаубицам добавили и боеприпасы.

    «В то время как украинцы борются за защиту своего суверенитета, свободы и независимости, Канада по-прежнему привержена продолжению предоставления Украине военной техники, необходимой ей для борьбы и победы», — заявила министр национальной обороны страны Анита Ананд.

    О решении предоставить Украине тяжелую артиллерию заявлял премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он отметил, что вооружение поставят в соответствии с запросом киевских властей.