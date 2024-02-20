Мир 20 февраля 2024, 03:24 Канада отправит Украине более 800 беспилотников для «борьбы с Россией» Глава Минобороны Блэр: Канада отправит на Украину более 800 беспилотников Unsplash

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Канада отправит на Украину более 800 многоцелевых беспилотников SkyRanger R70, общая цена которых составила свыше 95 миллионов долларов. Об этом сказал министр обороны североамериканского государства Билл Блэр, его слова передало РИА «Новости».

«Сегодня я объявляю о том, что Канада отправляет на Украину свыше 800 многоцелевых беспилотных авиационных систем SkyRanger R70 на сумму свыше 95 миллионов долларов», — сказал он.

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По его словам, БПЛА нужны для помощи Украине в «ее борьбе против незаконного вторжения России». Канадские дроны должны начать поставлять уже этой весной.

Ранее стало известно, что Великобритания передала ВСУ почти все свои тяжелые артиллерийские установки AS-90. Также страна отправила Украине сотни тысяч боеприпасов. В Британии остались только те снаряды, которые необходимы ее силам повышенной боеготовности.