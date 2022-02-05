Канада отправила самолет с вооружением на Украину

Канада отправила Украине военно-транспортный самолет с нелетальным вооружением. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

«В рамках недавно объявленной Канадой незамедлительной поддержки Украины и расширения операции „Объединитель“ <…> самолет канадских ВВС С-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения», — заявили в военном ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что борт вылетел на Украину в ночь на 4 февраля. Также Минобороны отметили, что Канада твердо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

«Данное пожертвование поможет силам безопасности Украины в дальнейшем защититься от угроз со стороны России и наращивания ею военного присутствия в пределах и вокруг украинской территории», — сказали в министерстве.

Власти Канады отправили Украине средства индивидуальной защиты, технику для ведения разведки и средства для ведения наблюдения.

Ранее МИД Канады призвал своих граждан не ездить на Украину. Свои слова министерство объяснило сложившейся вокруг страны ситуацией.