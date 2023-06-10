Мир 10 июня 2023, 16:31 Канада объявила о военной помощи Киеву на сумму 375 млн долларов Премьер Канады Трюдо пообещал Украине 375 миллионов долларов в качестве военной помощи РИА «Новости»

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который находится с визитом в Киеве, объявил о выделении транша Украине в размере 373 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Трюдо заявил во время поездки в Киев <…> о выделении военной помощи Киеву на сумму 500 миллионов канадских долларов (375 миллионов долларов США)», — уточнило агентство.

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В сообщении отметили, что Канада примет участие в межнациональных усилиях по подготовке украинских пилотов-истребителей. Об этом Трюдо также заявил на пресс-конференции в рамках переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в эфире радиостанции Radio-Canada сообщили, что Трюдо в субботу прибыл с неожиданным визитом в Киев.

В пятницу, 9 июня, стало известно, что Бельгия отправит Украине снаряды на 32 миллиона евро. Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер пообещала продолжать военные транши Украине, несмотря на то, что диверсанты использовали бельгийские штурмовые винтовки при атаке российских приграничных территорий.