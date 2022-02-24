Канада объявила о дополнительных санкциях против России

Канада введет против России дополнительные санкции. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо, его слова процитировало РИА «Новости». Причиной стала ситуация на Украине.

Под ограничения попали 58 физических и юридических лиц.

«Мы вводим новые суровые санкции, они затрагивают 58 физических и юридических лиц, включая представителей российских элит и членов их семей», — сказал он.

В частности, под ограничения попали ряд членов Совета безопасности РФ, главы Минфина, Минобороны и Минюста. Новые санкции затрагивают ряд крупнейших российских банков, против РФ вводятся экспортные ограничения.

«Незамедлительно, с этого момента мы прекращаем выдачу и отменяем все действующие экспортные разрешения для России», — сказал Трюдо.

По словам канадского премьер-министра, новые санкции будут иметь «широкое влияние» и помешают проведению военной спецоперации РФ на Украине.

Новые ограничения в отношении РФ страны Запада начали вводить 24 февраля, когда стало известно о том, что президент России Владимир Путин начал специальную военную операцию в Донбассе.

В частности, в ЕС сообщили, что новые санкции будут направлены против стратегических секторов российской экономики. Доступ РФ к ключевым технологиям и рынкам грозятся заблокировать. Меры, рассчитывают европейские политики, ослабят экономическую базу России и ее способности к модернизации.

При этом сам Владимир Путин выразил уверенность, что Россия по-прежнему будет частью мировой экономики.