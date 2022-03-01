Канада назвала условие отказа от санкций против РФ

Канада откажется от экономических санкций против РФ, если та признает ошибку и выведет войска с украинской территории. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Условия снятия ограничения канадский премьер озвучил в ходе выступления в национальном парламенте. Его слова привел ТАСС.

«Мы будем сохранять санкции до тех пор, пока Россия <…> не согласится с тем, что допустила огромную ошибку, и не выведет своих солдат с украинской территории», — подчеркнул Трюдо.

Канада анонсировала введение санкций против РФ на прошлой неделе. Меры коснутся президента РФ Владимира Путина, главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Одновременно с этим страна собралась поставлять Украине противотанковое оружие и надеется сохранить своего посла в России.

Западные страны в числе санкционных ограничений рассматривали отключение РФ от SWIFT. По версии СМИ, послы Евросоюза уже согласовали меру для семи российских банков. В их числе ВТБ, «Россия» и банк «Открытие».