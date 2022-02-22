Канада намерена ввести санкции против РФ после признания ЛДНР

Канада выступила с осуждением признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила в своем аккаунте в Twitter глава МИД страны Мелани Жоли.

По ее мнению, таким образом РФ нарушила минские соглашения, устав ООН и поставила под угрозу безопасность региона. В этой связи Канада намерена ввести санкции.

«Канада решительно осуждает признание президентом Путиным неподконтрольных правительству Украины Донецкой и Луганской областей в качестве независимых территорий. Это прямое нарушение минских соглашений, устава ООН, а также серьезная угроза безопасности и стабильности региона. Канада вместе с партнерами и союзниками жестко отреагирует на это вопиющее пренебрежение международным правом», — написала Жоли.

Она пояснила, что страна намерена ввести экономические санкции за случившееся, однако эти меры не будут связаны с подготовленными ранее для ответа на гипотетическое венное вторжение РФ на Украину.

Президент России Владимир Путин вечером 21 февраля в обращении к согражданам заявил о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Это произошло на фоне обострения ситуации на Донбассе.