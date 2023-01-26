Мир 26 января 2023, 04:51 Канада может поставить Украине до пяти танков Leopard — СМИ Globe and Mail: Канада может поставить ВСУ старую версию немецких танков Leopard YouTube

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Власти Канады могут передать Киеву до пяти танков Leopard 2, сообщила газета Globe and Mail, ссылаясь на свои источники. Решение по данному вопросу могут объявить 26 января.

Вероятно, Украина получит танки версии А4 — самой старой из имеющихся на вооружении Канады. Сейчас у североамериканской страны 112 танков Leopard.

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По данным экс-командующего канадской армии Эндрю Лесли, только 20 танков на ходу, остальные находятся на хранении или ожидают ремонта.

Накануне немецкий премьер Олаф Шольц анонсировал передачу Украине танков Leopard 2. Такое решение пришлось принять под давлением членов правительственной партии. Однако многие простые немцы выступили против политики Берлина по украинскому конфликту.

Ранее депутат Госдумы Петр Толстой в эфире французского телеканала пообещал, что российские военнослужащие уничтожат все западные танки на Украине. Он напомнил, что именно так было с немецкой техникой в годы Великой Отечественной войны.