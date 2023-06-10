Мир 10 июня 2023, 19:46 Канада конфисковала российский Ан-124, чтобы передать Украине Премьер-министр Трюдо: Канада передаст Украине конфискованный российский самолет Ан-124 РИА «Новости»

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Канада провела процедуру конфискации российского транспортного самолета Ан-124, задержанного в 2022 году в Торонто, чтобы передать его Украине. Об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо сообщил во время своего неофициального визита в Киев. Его слова привело агентство Reuters.

«Трюдо заявил на пресс-конференции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что Канада конфисковала принадлежащий России грузовой самолет „Антонов“, который приземлился в Канаде в прошлом году, и начала процесс его передачи Украине», — указано в публикации.

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Самолет Ан-124 «Руслан» застрял в международном аэропорту Пирсон в феврале 2023 года. Российское воздушное судно прилетело в Канаду, на его борту находилась партия экспресс-тестов на COVID-19.

Во время визита в Киев Джастин Трюдо также объявил о выделении транша Украине в размере 373 миллионов долларов. Он отметил, что Канада будет участвовать в межнациональных усилиях по подготовке украинских пилотов-истребителей. Это уже вторая поездка Трюдо на Украину с февраля 2022 года.