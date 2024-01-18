Мир 18 января 2024, 18:50 Канада из-за США задержала поставку NASAMS на Украину Globe and Mail: поставки ЗРК NASAMS на Украину отложили из-за США Yauhen Yerchak / Global Look Press

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Задержку с отправкой ВСУ зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS объяснили необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между США и Украиной. Переговоры по этому вопросу еще не завершились, написало канадское издание Globe and Mail.

«Канадские чиновники заплатили за NASAMS еще в марте прошлого года, но доставка задерживается из-за требования соглашения о продаже вооружения между американским и украинским правительствами», — отметили в статье.

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Канада пообещала поставить украинским войскам систему противоракетной обороны стоимостью 406 миллионов долларов еще 10 января 2023 года, сообщал телеканал CTV. Спустя 12 месяцев стало известно, что одной из компаний, участвовавших в разработке ЗРК, нет контракта на выпуск NASAMS.

На Украине отметили, что ракетные системы сыграют решающую роль в защите территории государства от обстрелов, поскольку они смогут сбивать дроны, самолеты и крылатые ракеты.