Канада и Дания разрешили территориальный спор по острову Ганса

Внешнеполитическое ведомство Дании сообщило, что территориальный спор с Канадой по поводу принадлежности острова Ганса завершен. Об этом написал ТАСС.

ИА НСН уточнило, что Канада и Дания подписали договор, согласно которому остров Ганса будет разделен между Гренландией (автономная территория в составе Дании) и Нунавутом (провинция в Канаде). Соглашение подписали министры иностранных дел обеих стран, а также глава правительства Гренландии.