Канада депортирует бывшего эсэсовца за массовое убийство детей

По данным «Русской планеты», адвокат Оберлендера считает лишение гражданства Канады несправедливым решением.

«Мы успешно защищали господина Оберлендера на протяжении 12 лет в судебных спорах и трижды выигрывали в суде по апелляции», — рассказал он.

Также юрист добавил, что «не в состоянии добиться успеха на основе закона, канадское правительство изменило закон, чтобы лишить его права на апелляцию».

«Не очень-то честный процесс по любым стандартам», — подытожил он.