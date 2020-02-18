Канада депортирует бывшего эсэсовца за массовое убийство детей
Власти Канады начали депортацию 96-летнего бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству 214 детдомовцев в Ейске во время Второй мировой войны. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным «Русской планеты», адвокат Оберлендера считает лишение гражданства Канады несправедливым решением.
«Мы успешно защищали господина Оберлендера на протяжении 12 лет в судебных спорах и трижды выигрывали в суде по апелляции», — рассказал он.
Также юрист добавил, что «не в состоянии добиться успеха на основе закона, канадское правительство изменило закон, чтобы лишить его права на апелляцию».
«Не очень-то честный процесс по любым стандартам», — подытожил он.