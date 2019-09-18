Камуфляж и голубой берет. Раскрыты подробности об угрожавшем взорвать мост в Киеве

Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину задержали Подробнее

Оказалось, что мужчине примерно 35 лет. Он высокого роста и с длинными волосами. Во время задержания угрожавший был одет в камуфляжную форму и берет голубого цвета. По данным сотрудников полиции, мужчина якобы является выходцем из Симферополя.

Сейчас злоумышленник находится у следователей, которые проведут допрос. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Автомобиль появился на киевском мосту днем 18 сентября. Неизвестный мужчина, не выходя из машины, размахивал украинским флагом и заявлял, что взорвет сооружение.

На место прибыли спасатели, медики и полицейские, которые оцепили территорию вокруг метромоста. были задействованы два квадрокоптера, но мужчина сбил один из дронов из ружья. В итоге злоумышленника удалось задержать и никто не пострадал. В районе операции было перекрыто движение, а также отменены поезда в Святошинско-Броварской линии подземки.