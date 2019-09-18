  • Камуфляж и голубой берет. Раскрыты подробности об угрожавшем взорвать мост в Киеве

    18 сентября 2019, 21:27

    Дарья Бунякова

    Киевские полицейские уже задержали мужчину, который угрожал взорвать метромост и открыл огонь из оружия. Все действия злоумышленник совершал, сидя в белом Opel. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на корреспондента.
    Камуфляж и голубой берет. Раскрыты подробности об угрожавшем взорвать мост в Киеве

    Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину задержали

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    Оказалось, что мужчине примерно 35 лет. Он высокого роста и с длинными волосами. Во время задержания угрожавший был одет в камуфляжную форму и берет голубого цвета. По данным сотрудников полиции, мужчина якобы является выходцем из Симферополя.

    Сейчас злоумышленник находится у следователей, которые проведут допрос. Все обстоятельства инцидента выясняются.

    Автомобиль появился на киевском мосту днем 18 сентября. Неизвестный мужчина, не выходя из машины, размахивал украинским флагом и заявлял, что взорвет сооружение.

    На место прибыли спасатели, медики и полицейские, которые оцепили территорию вокруг метромоста. были задействованы два квадрокоптера, но мужчина сбил один из дронов из ружья. В итоге злоумышленника удалось задержать и никто не пострадал. В районе операции было перекрыто движение, а также отменены поезда в Святошинско-Броварской линии подземки.