Кампания гражданского неповиновения стартовала в Ливане
Демонстранты в Ливане заявили о старте кампании гражданского неповиновения. Таким образом, они планируют увеличить давление на местные власти. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на телеканал Al Hadas.
Сотни протестующих перекрыли дороги в некоторых районах Бейрута. В результате по всей столице образовались пробки.
Сотрудники правоохранительных органов планируют вытеснить участников протестного движения с эстакады Ринг. Автодорога соединяет христианские и мусульманские районы города. В прессе появляются новости о стычках между полицейскими и демонстрантами.
Ранее стало известно, что столкновения протестующих с сотрудниками полиции в ливанском Бейруте приняли ожесточенный характер. Участники протеста бросают в правоохранителей камни, а те пускают слезоточивый газ.