Кампания гражданского неповиновения стартовала в Ливане

Сотни протестующих перекрыли дороги в некоторых районах Бейрута. В результате по всей столице образовались пробки.

Сотрудники правоохранительных органов планируют вытеснить участников протестного движения с эстакады Ринг. Автодорога соединяет христианские и мусульманские районы города. В прессе появляются новости о стычках между полицейскими и демонстрантами.

Ранее стало известно, что столкновения протестующих с сотрудниками полиции в ливанском Бейруте приняли ожесточенный характер. Участники протеста бросают в правоохранителей камни, а те пускают слезоточивый газ.