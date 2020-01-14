    14 января 2020, 17:06

    Кампания гражданского неповиновения стартовала в Ливане

    Ольга Ситникова

    Демонстранты в Ливане заявили о старте кампании гражданского неповиновения. Таким образом, они планируют увеличить давление на местные власти. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на телеканал Al Hadas.

    Сотни протестующих перекрыли дороги в некоторых районах Бейрута. В результате по всей столице образовались пробки.

    Сотрудники правоохранительных органов планируют вытеснить участников протестного движения с эстакады Ринг. Автодорога соединяет христианские и мусульманские районы города. В прессе появляются новости о стычках между полицейскими и демонстрантами.

    Ранее стало известно, что столкновения протестующих с сотрудниками полиции в ливанском Бейруте приняли ожесточенный характер. Участники протеста бросают в правоохранителей камни, а те пускают слезоточивый газ.