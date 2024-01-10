Мир 10 января 2024, 18:27 «Камни сдвинулись». Эрдоган — о последствиях конфликта на Украине Эрдоган: ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран РИА «Новости»

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Украинский конфликт спровоцировал гонку вооружений в нескольких странах. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, написало РИА «Новости».

«Камни в мире сдвинулись. Произошли радикальные изменения в концепциях безопасности», — подчеркнул он.

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Турецкий лидер отметил, что в гонке вооружений теперь участвуют страны, которые еще пять лет назад считали оборонный бюджет бременем.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Запад готов годами помогать Украине и хочет продемонстрировать это России. Притом жители западных стран не разделяют стремления властей накачивать украинскую армию оружием и тратить на это баснословные деньги.

Жители Германии, ставшей вторым по величине международным спонсором Украины, недовольны положением вещей: у их страны есть внутренние финансовые трудности. В ФРГ повсеместно начались протесты.