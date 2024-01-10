10 января 2024, 18:27
«Камни сдвинулись». Эрдоган — о последствиях конфликта на Украине
Эрдоган: ситуация на Украине привела к гонке вооружений в ряде стран
Украинский конфликт спровоцировал гонку вооружений в нескольких странах. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, написало РИА «Новости».
«Камни в мире сдвинулись. Произошли радикальные изменения в концепциях безопасности», — подчеркнул он.
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Турецкий лидер отметил, что в гонке вооружений теперь участвуют страны, которые еще пять лет назад считали оборонный бюджет бременем.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Запад готов годами помогать Украине и хочет продемонстрировать это России. Притом жители западных стран не разделяют стремления властей накачивать украинскую армию оружием и тратить на это баснословные деньги.
Жители Германии, ставшей вторым по величине международным спонсором Украины, недовольны положением вещей: у их страны есть внутренние финансовые трудности. В ФРГ повсеместно начались протесты.
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