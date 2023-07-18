Мир 18 июля 2023, 23:18 «Камни голода» появились в Германии из-за аномальной жары Focus: «камни голода» заметили на поверхности обмелевшей из-за жары Эльбы в Германии РИА «Новости»

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На поверхности обмелевшей из-за сильной жары Эльбы в Германии снова появились «камни голода» прошлых столетий, считающиеся предвестниками плохого урожая. Об этом сообщило издание Focus.

«По мере усиления отлива на берегах становится видно все больше участков русла реки и многовековых камней с отметинами, что еще больше ограничивает едва возможное судоходство», — отметили журналисты.

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Подобные камни обнаружили еще рядом с Дрезденской долиной Эльбы около дворца Пильниц. На данный момент уровень реки в некоторых местах из-за засухи и жары находится на критической отметке в 50 сантиметров.

Тревожные предупреждения высекли в разные века на речных камнях в Германии. Они являются так называемыми свидетелями природных катаклизмов, засухи и голода.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что жара, которая пришла в Европу из-за «теплового взрыва» в Сахаре, не дойдет до России.