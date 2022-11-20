Мир 20 ноября 2022, 00:41 Камера в Китае запечатлела отару овец, которая 12 дней непрерывно ходила по кругу Daily Mail: в Китае отара овец 12 дней непрерывно ходила по кругу

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В Китае на ферме Баотоу камера видеонаблюдения запечатлела необычное шествие отары овец — сотни животных 12 дней кряду непрерывно ходили по кругу. Информацию распространило издание Daily Mail.

Хозяйка отары сообщила, что на ферме всего 34 загона, однако странное поведение отмечено только в загоне под № 13. На кадрах видно, что шествие началось с нескольких животных, остальные стояли в центре круга.

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Постепенно к хороводу присоединилась остальная часть отары. Несколько сотен животных ходили по кругу по направлению часовой стрелки 12 дней, не останавливаясь.

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Владелица фермы заявила, что такого поведения не замечала раньше. Видеоролик завирусился в Сети. Некоторые пользователи предположили, что странное шествие овец спровоцировано каким-то заболеванием мозга.

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