Каменные статуи пострадали на острове Пасхи. Там случился пожар | 360°

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Каменные статуи пострадали на острове Пасхи. Там случился пожар

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Из-за лесных пожаров, которые прошлись по острову Пасхи, пострадали главные достопримечательности — каменные статуи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на национальный совет Чили по памятникам.

За время пожара, который начался 4 октября, сгорело практически 60 гектаров леса. Пламя добралось до того места, где стоят знаменитые моаи, написал сайт «Аргументы и факты».

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Эксперты отмечают, что статуи изготовлены из такого материала, который разрушается под воздействием высоких температур. Оценить масштаб ущерба специалистам пока сложно.

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