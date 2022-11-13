Мир 13 ноября 2022, 15:59 Камбоджа направит в Польшу саперов для обучения военных Украины Премьер Камбоджи Сен заявил о готовности направить в Польшу саперов для обучения ВСУ Википедия

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Камбоджа намерена в координации с властями Японии направить в Польшу своих специалистов для обучения украинских военных навыкам разминирования. Об этом заявила премьер-министр страны Хун Сен, сообщил офис главы правительства в Twitter. План обсуждали на встречах с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, президентом США Джо Байденом и главой правительства Канады Джастином Трюдо.

«Премьер-министр <…> проинформировал президента Байдена о взаимодействии Камбоджи и Японии <…> по вопросу отправки камбоджийских саперов, которые помогут обучить украинскую команду саперов в Польше», — отметили в публикации.

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В документе указывается, что Украина попросила Японию предоставить оборудование для проведения разминирования.

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Ранее президент США Джо Байден на Восточноазиатском саммите в Камбодже указал на недопустимость конфликта между США и Китаем из-за конкуренции.