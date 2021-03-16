Камбербэтч допустил участие в съемках продолжения «Шерлока»

Британский артист Бенедикт Камбербэтч допустил возможность своего участия в продолжении сериала «Шерлок», если ему поступит интересное предложение. Актера процитировала «Газета.ru».

Камбербэтч признался, что не будет отрицать возможного продолжения сериала. Сейчас, по его словам, он занят на съемках другой картины.

«Так что кто знает? Может быть, когда-нибудь, если попадется правильный сценарий. И я говорю — „сценарий“, может быть, это будет фильм, а не сериал. Кто знает?» — намекнул актер.

Уточняется, что сериал «Шерлок», где Камбербэтч исполнил главную роль, завершился в 2017 году, выдержав четыре сезона.