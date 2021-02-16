Камала Харрис звонила лидерам других стран вместо Байдена

Вице-президент США Камала Харрис начала вместо президент Джо Байдена вести переговоры с лидерами других государств. Внимание на релизы пресс-службы Белого дома обратило внимание издание The National Pulse.

Накануне администрация президента США выпустила сообщение о телефонном разговоре Камалы Харрис с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили сотрудничество двух стран, а также совместный поиск по выходу из пандемии.

Кроме того, она уже успела провести переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Внешнюю политику США традиционно определяет президент, транслируя свою волю через Госдепартамент. При этом сам Байден до сих пор не позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, лидеру единственной страны на Ближнем Востоке, которая полностью поддерживает США.

Авторы издания напомнили, что в ходе предвыборной кампании Байден называл себя «кандидатом на время переходного периода», они не исключили, что при таком образе работы он может уйти со своего поста не дожидаясь окончания первого срока, уступив кресло в овальном кабинете своей заместительнице.

Некоторые также отметили, что Харрис может возглавить делегацию США на саммите G7, который пройдет в июне. Это станет последним знаком, что Байдена откровенно списали со счета.