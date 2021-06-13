Камалу Харрис раскритиковали за «сбивающую с толку» позицию по мигрантам

Вице-президента США Камалу Харрис раскритиковали за неоднозначную позицию по нелегальным мигрантам из латиноамериканских стран.

Как сообщил Fox News, на прошедшем ранее интервью Харрис заявила, что является последовательной защитницей прав мигрантов.

Однако, незадолго до этого, вице-президент США попросила гватемальцев и мигрантов из других стран Центральной и Южной Америки не приезжать в Штаты.

«Я хочу подчеркнуть, что цель нашей работы — помочь гватемальцам обрести надежду у себя дома, в то же время я хочу прояснить ситуацию для людей в этом регионе, которые думают об опасном переходе к границе США и Мексики. Не приезжайте (в США — прим. ред.) не приезжайте», — заявила Харрис, выступая на пресс-конференции во время визита в Гватемалу.

За эти высказывания Харрис подвергли критике ее коллеги-демократы, а также президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Как отметил глава Гватемалы, слова американского вице-президента сбивают с толку.