Камале Харрис, Марку Цукербергу и еще 28 русофобным американцам запретили въезд в РФ

МИД РФ расширил список персональных антиамериканских санкций. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ограничения на въезд в Россию коснулись 30 американских публичных деятелей, которые позволяли себе русофобскую риторику. В список попала вице-президент США Камала Харрис. Также МИД РФ запретил посещать Россию основателям Meta* Марку Цукербергу и Брайану Мойнихэну.

В список «опальных американцев» вошли главный исполнительный директор социальной сети LinkedIn Райан Рослански и главный редактор англоязычной версии антироссийского издания «Медуза» Кевин Ротрок. Также ограничения коснулись нескольких руководителей военно-промышленных компаний. Их имена пока не оглашены.

Подпавшим под санкции гражданам США навсегда запретили въезд в Россию. В МД заявили, что поводом для персональных ограничений стали «постоянно расширяющиеся антироссийские санкции, под которые администрация Джо Байдена подводит все большее число граждан России».

* Корпорация Metа признана экстремистской организацией, запрещена на территории РФ.