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    02 мая 2021, 02:46

    Камала Харрис станет главой Национального космического совета США

    Дарья Бунякова

    Вице-президент США Камала Харрис возглавит американский Национальный космический совет. Глава NASA Билл Нельсон назвал ее кандидатуру идеальной для новой должности.

    Камала Харрис станет главой Национального космического совета США

    «Как я уже говорила ранее, в Америке, когда мы стремимся к Луне и ставим на ней свой флаг. Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом», — написала Харрис в Twitter.

    Назначение вице-президента на новую должность поприветствовал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

    «Вице-президент является идеальным кандидатом для руководства федеральной космической политикой, учитывая, что она становится все более сложной и в космосе присутствуют многие страны», — подчеркнул Нельсон в официальном заявлении.

    Он добавил, что Харрис займется координацией усилий США, чтобы страна и дальше продолжала лидировать в космическом пространстве.

    «Это захватывающее время для нашей космической программы», — заключил новый глава NASA.

    Национальный космический совет возобновил работу во время президентства Дональда Трампа. Главой совета был бывший вице-президент Майк Пенс.