Камала Харрис станет главой Национального космического совета США

Вице-президент США Камала Харрис возглавит американский Национальный космический совет. Глава NASA Билл Нельсон назвал ее кандидатуру идеальной для новой должности.

«Как я уже говорила ранее, в Америке, когда мы стремимся к Луне и ставим на ней свой флаг. Для меня большая честь руководить нашим Национальным космическим советом», — написала Харрис в Twitter.

Назначение вице-президента на новую должность поприветствовал руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

«Вице-президент является идеальным кандидатом для руководства федеральной космической политикой, учитывая, что она становится все более сложной и в космосе присутствуют многие страны», — подчеркнул Нельсон в официальном заявлении.

Он добавил, что Харрис займется координацией усилий США, чтобы страна и дальше продолжала лидировать в космическом пространстве.

«Это захватывающее время для нашей космической программы», — заключил новый глава NASA.

Национальный космический совет возобновил работу во время президентства Дональда Трампа. Главой совета был бывший вице-президент Майк Пенс.