Вице-президент США Камала Харрис в специальном видеообращении к депутатам Европейского парламента на открытии его сессии призвала западные страны строить «мир, работающий на женщин». По ее мнению, от этого нации будут только «сильнее, благополучнее и получат больше безопасности».

Обращение опубликовано на сайте Европарламента. В своем предварительно записанном видеообращении Камала Харрис высказалась о проблемах, с которыми сталкиваются женщины во время кризиса. Она предложила обеспечить их безопасность женщин дома и в обществе.

«Мы должны относиться к ним достойно на работе и создать необходимые структуры, чтобы они могли заботиться о своих семьях и преуспевать в работе. Наконец, мы должны предоставить женщинам равный голос при принятии решений, поскольку это важно для свободных и справедливых демократий», — заявила вице-президент США.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что сейчас в Европе уровень занятости женщин составляет 67%, а мужчин — 78%. По ее мнению, это недопустимо.

«Мы должны вдвое сократить гендерный разрыв в занятости, и к концу этого десятилетия 78% всех европейцев должны иметь работу. Это будет непросто, но мы сделаем все, что в наших силах, для достижения этой цели», — сказала она.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин предположил, что президент США Джозеф Байден не сможет полноценно исполнять свои обязанности из-за возрастных ограничений и главой государства на самом деле станет «суперамбициозная» Камала Харрис.