Калмыкия привлечет туристов самой крупной в Европе статуей Будды

Самая высокая статуя в мире появилась в Индии Подробнее

Статуя Будды Майтрейи — Будды Грядущего, покрытая золотом, стала самой крупной на европейском континенте. Ее высота составляет 2,5 метра, а вес — 30 тонн. В статую по традиции заложили предметы, связанные с Буддой. В Калмыкии, в частности, в статую поместили специальные освященные субстанции, тексты с молитвами, а также горсти земли со святых мест и драгоценные пилюли, которые символизируют тело, речь и ум Будды. Монумент воздвигли на пожертвования жителей Калмыкии.

Торжественная церемония открытия состоялась 23 сентября. Она прошла на территории хурульного комплекса «Лагань Даргьелинг хурул». Тысячи людей пришли увидеть своими глазами самого крупного в Европе Будду. На церемонии присутствовали верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче, высокий учитель современности Еше Лодой Ринпоче и настоятель Лаганского хурула Зунду Багш.

Присутствующие на открытии туроператоры отметили, что статуя, как и сам храмовый комплекс в Лагани, привлекут большое количество туристов. Эльбиков, в свою очередь, сообщил, что для Калмыкии открытие статуи Будды с туристической точки зрения, действительно, имеет большое значение. По его словам, республика развивает культурно-познавательный туризм, в том числе паломнический.