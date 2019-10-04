Кальмар, кишечник кита или пришелец? В Сети гадают о происхождении существа на фото

Источник фото: facebook.com/groups/aplaceinnorthdevon/

«У вас есть мысли, что это за зверь такой? Думаю, если его растянуть, он будет около трех метров в длину. Наверно, это кальмар или осьминог», — написал он.

Источник фото: facebook.com/groups/aplaceinnorthdevon/

Часть пользователей в комментариях тут же написала, что это нечто отвратительное. Другие же действительно захотели разобраться что же представляет из себя странное существо. Часть пользователей написали, что это мутировавший угорь. Другие предположили, что это кишечник кита.

Среди мнений прозвучало и такое: «Это может быть экзотическое животное, которое погибло посреди моря в сотнях миль отсюда и его выкинуло на наш пляж сильным ветром».

Не обошлось и без шуток на тему инопланетян, «Чужих» и «Секретных материалов», куда автору вопроса рекомендовали переслать эту фотографию.

Пока же пользователи не нашли ответа на вопрос, который поставил перед ними Ричард Уолден.