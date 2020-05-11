Калькулятор вероятности смерти от COVID-19 разработали в Польше

Польские ученые врачи и эпидемиологи разработали специальный калькулятор, который может рассчитать вероятность летального исхода при заболевании COVID-19. При его создании учли основной фактор, который повышает риск гибели — хронические заболевания.

«Риск смерти от COVID-19 очень четко зависит от образа жизни и связанных с ним заболеваний, в том числе ожирения, диабета, гипертонии и их осложнений. Последние данные показывают, что смертность среди людей без каких-либо хронических заболеваний составляет менее 1% случаев», — приводит РИА «Новости» слова главного разработчика, доктора медицинских наук Петра Бандоша.

Представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская рассказала, что калькулятор при расчетах программа учитывает возраст, пол человека и информацию о четырех типах хронических заболеваний.

Риск смерти от СОVID-19 у пожилых мужчин с диабетом и раком составляет 25,86%, у женщин — 14,03%. Смертельный риск у здорового 30-летнего мужчины всего 0,03%, а у женщины - 0,02%.

По последним данным, в мире выявили уже более 4,1 миллиона случаев болезни, которую вызывает коронавирус. Умерли 283 тысячи человек.