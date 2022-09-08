Запрет россиянам ездить в Эстонию назвали геноцидом | 360°

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Запрет россиянам ездить в Эстонию назвали геноцидом

Пресс-служба губернатора Калининградской области: призыв Эстонии — это геноцид

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Призыв Эстонии к россиянам не приезжать в страну — это «проявление геноцида». Об этом РИА «Новости» заявил руководитель пресс-службы губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков.

«Прибалтика и Польша все еще не выпустили разъяснений. <...> Никаких новых подробностей нет, кроме срока начала действия запрета. А заявление Рейнсалу — проявление геноцида, никак по-другому это назвать нельзя», — заявил Лысков.

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Ранее стало известно, что россиян перестанут пускать в Эстонию с 19 сентября. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу объявил, что запрет распространится даже на владельцев шенгенских виз от третьих стран.

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«Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!» — сказал он.

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