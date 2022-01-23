Входящим в НАТО странам необходимо готовиться к быстрой нейтрализации Калининграда, так как в случае вооруженного конфликта с Россией там откроется второй фронт. Расположенный между Литвой и Польшей анклав уже имеет там серьезное вооружение, включая истребители с крылатыми ракетами и способные нести ядерные боеголовки баллистические ракеты «Искандер М». Об этом в своей колонке для сайта 19Fortyfive написала аналитик Лексингтонского института Сара Уайт.

По мнению автора материала, Польша и Литва должны заблокировать любые наступательные попытки из Калининграда. Действовать в этом случае надо очень оперативно, потому что в случае одновременного наступления с границы с Белоруссией европейские страны окажутся в тисках российских сил.

Уайт отметила, что Польше и Литве необходимо закупить американскую систему противоракетной обороны Patriot, танки M1 Abrams и истребители F-35. Власти Польши уже просили США поставить им эти виды вооружений, но ответа от Вашингтона пока нет.

Литва предложила разместить на своей территории систему Patriot, а также ракеты средней и меньшей дальности еще в 2018 году. Но из-за нехватки финансирования этот запрос со стороны балтийской республики США так и не выполнили. Еще одним аргументом отказа стало нежелание раздражать Россию.

По мнению Сары Уайт, сложившаяся ситуация делает Польшу и Литву самыми уязвимыми из стран НАТО, которые находятся на линии соприкосновения с Россией.