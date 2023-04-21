Мир 21 апреля 2023, 15:03 Калифорнийский радиоведущий Элдер решил баллотироваться в президенты США

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Ведущий из штата Калифорния Ларри Элдер заявил, что планирует принять участие в выборах президента США в 2024 году. Ранее он уже выдвигал свою кандидатуру на пост губернатора Калифорнии. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на Twitter-аккаунт журналиста.

По его словам, США находятся в упадке, однако он намерен это исправить. Он отметил, что страна нуждается в сильном лидере, который сможет вывести ее «в золотой век». Мужчина придерживается республиканских взглядов.

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«Именно поэтому я выдвигаю свою кандидатуру в президенты (США)», — отметил он.