Календарь с датами «вторжения» России предложили создать на Украине

Жители Украины уже не верят в заявления о «вторжении» российских войск и шутят на этот счет. Об этом сообщил экономист Виктор Скаршевский, предложивший сделать «Календарь валютного спекулянта» со всеми датами «нападений».

«Я сейчас называю западные СМИ средствами массовой истерии. Они постоянно назначают какие-то даты нападения. В интернете уже есть шутка о календаре со всеми датами нападения. Надо назвать этот календарь „Календарем валютного спекулянта“» — сказал эксперт в эфире телеканала «Наш».

Он пояснил, что после объявления очередной даты «вторжения» российский войск происходит обвал гривны. При этом курс доллара начинает расти. По словам Скаршевского, 16 февраля доллар подорожал на 50 копеек, а на следующий день упал в цене на 30 копеек.

«Уже никто не верит, паника не распространяется», — заключил экономит.

Многие западные СМИ утверждали, что 16 февраля начнется «вторжение» российских войск на территорию Украины. Позже представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американская сторона никогда не называла точных сроков наступления российской армии.