Мир 26 мая 2023, 01:22 «Калечить и убивать не было команды». Писатель Таксюр рассказал о пребывании в украинской тюрьме Писатель Ян Таксюр назвал серьезным испытанием свое пребывание в украинской тюрьме Pxhere

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Украинский писатель Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к России, назвал украинскую тюрьму серьезным испытанием. В разговоре с РИА «Новости» он отметил, что переносить болезнь легче, чем лишение свободы.

Как ранее сообщало агентство, писателя освободили и сейчас он находится в России.

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«Все, кто были со мной в камере в спецкорпусе, кроме меня, давление испытывали. На меня не было команды, видимо. Возможно, боялись, что меня нужно будет кому-то предъявить, предположим. И калечить, и убивать не было команды», — вспомнил Таксюр.

По его словам, некоторое время он отсидел в «криминальной камере». Писатель отметил, что атмосфера там угнетала несмотря на то, что сокамерники относились к нему хорошо и команды «прессовать» не было.

«Сама по себе тюрьма — испытание серьезное. Болезнь гораздо легче, чем тюрьма. Ты один и не можешь никуда двинуться. Это сложно. Давление в таком плане существовало всегда — это тюремное давление», — отметил Таксюр.

Ранее ленинский районный суд Кировограда осудил бывшего руководителя епархии — бывшего митрополита Кировоградского и Новомиргородского Иоасафа (Петра Губеня) и секретаря епархии Романа Кондратюка. Представителей УПЦ приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.