Калашников опроверг уточнение границ ДНР и ЛНР Россией

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников опроверг информацию о том, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей. Россия не вправе уточнять границы других государств, подчеркнул Калашников в беседе с журналистами «Подъема».

По его словам, в заключенных с республиками Донбасса соглашениях нет ни слова о границах.

«В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Все остальное — это вопросы уже совсем не для России. <…> Мы не будем демаркацией границы заниматься, пусть ее проводят стороны, которые себя объявили государствами», — заметил Леонид Калашников.

Президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля. Путин подчеркнул, что считает необходимым «принять уже давно назревшее решение», и попросил Федеральное собрание поддержать это решение.

Затем российский лидер подписал договор о сотрудничестве с главами ЛНР и ДНР. Профильные комитеты единогласно рекомендовали Госдуме ратифицировать договоры.

Уже 22 февраля Совет Федерации соберется на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса о признании ЛДНР.