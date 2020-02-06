Каковы шансы Трампа на новый срок? Мнение экспертов
После неудачного импичмента президенту Америки Дональду Трампу эксперты считают, что его шансы на второй президентский срок увеличились. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
«Трамп вышел из процесса усиленным, с новыми шансами победить на выборах и стать президентом на второй срок». — написал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Также он добавил, что провала импичмента «следовало ожидать».
Экономист Михаил Хазин придерживается такой же позиции. По его мнению, «шансы Трампа на президентство сильно выросли».