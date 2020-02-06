Каковы шансы Трампа на новый срок? Мнение экспертов

«Трамп вышел из процесса усиленным, с новыми шансами победить на выборах и стать президентом на второй срок». — написал в своем Twitter председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Также он добавил, что провала импичмента «следовало ожидать».

Экономист Михаил Хазин придерживается такой же позиции. По его мнению, «шансы Трампа на президентство сильно выросли».