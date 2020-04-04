«Какой вирус их там поразил»: новые украинские санкции высмеяли даже в Раде

Киев ввел санкции против дружественной Белоруссии. Такие действия властей не оценили в Верховной раде. Депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал ограничительные меры преступным поступком.

«На этой неделе они (Киев — прим. ред.) присоединяются к европейским санкциям против Белоруссии, введенным 15 лет назад. Какой вирус их там поразил, они в МИДе там сидят, что с ними такое? Это же настоящее, открытое, взвешенное вредительство против государства Украина. Какой дегенерат это придумал?» — заявил Рабинович в эфире канала «112 Украина».

Депутат добавил, что Белоруссия не один раз предоставляла украинской стороне свою помощь, в том числе и во время событий в Донбассе. Более того, президент Украины Владимир Зеленский проводил дружественную встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как теперь будут проходить переговоры лидеров двух стран, непонятно.

«От Белоруссии и от Лукашенко конкретно Украина на протяжении всех этих лет ничего, кроме хорошего, не видела. Я считаю, что этот поступок преступный по отношению к народу Украины, преступный по отношению к дружбе с белорусским народом», — заключил Рабинович.

Ранее Киев поддержал санкции ЕС против Белоруссии. Ограничительные меры ввели против некоторых чиновников и на продажу вооружения.