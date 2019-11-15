Какой ты Фредди? Queen создала приложение для фанатов Меркьюри
Ролик-презентацию опубликовали на официальном YouTube-канале группы.
«FreddieMeter — наш эксперимент с искусственным интеллектом, который показывает, насколько ваше пение соответствует голосу Фредди», — говорится в описании к видео.
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Ролик уже собрал 12 тысяч просмотров. Под публикацией развернулась серьезная дискуссия по поводу анонсированного приложения. Пользователи разделились на два лагеря: одним эта идея пришлась по душе, а другие заявили, что это самое бесполезное приложение в мире, потому что никто и никогда не сможет петь как Фредди.
Певческий диапазон Меркьюри — от фа-диеза большой октавы до соль второй октавы. Это обычное явление для баритонов, однако Меркьюри мог петь еще и в теноровом диапазоне.