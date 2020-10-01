«Какой-то урод»: на Украине эмоционально отреагировали на предложение депутата Рады переименовать Россию в Московию

Директор Киевского центра политических исследований Михаил Погребинский во время беседы с «360» эмоционально осудил депутата Рады Никиты Потураева, который предложил переименовать Россию в Московию. Политолог назвал парламентария «стопроцентным уродом».

«Какой-то урод. Такую чушь несет! <…> Чистый, стопроцентный урод. Это не важно, что он председатель комитета [Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики]. Он стопроцентно больной на голову человек. Комментировать этот бред…ну я не знаю, ну извините…<…> Надо игнорировать таких идиотов», — заявил Погребинский и предложил Потураеву «переименовать Россию у себя дома на карте».

Ранее украинский депутат от правящей партии «Слуга народа» Никита Потураев в телеэфире заявил, что Россию надо переименовать в Московию, как страна якобы называлась до Петра I. Он не смог объяснить смысл своего предложения и подчеркнул, что «каждая нация сама решает, как называть соседей».

В Госдуме заявили, что такую идею мог озвучить только малограмотный, некомпетентный и непрофессиональный человек.